ImagineAR wird immer uninteressanter …

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Imaginear zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf einen negativen Trend hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings gab es verstärkte negative Diskussionen über das Unternehmen Imaginear, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Imaginear bei 0,04 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,075 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +87,5 Prozent und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 CAD, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Imaginear liegt bei 100, was auf eine "überverkaufte" Situation hindeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festlegt.