ImagineAR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Imaginear-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,04 CAD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs ging bei 0,08 CAD aus dem Handel und baute damit einen Abstand von +100 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,06 CAD, was einer Differenz von +33,33 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Imaginear-Aktie basierend auf beiden Zeiträumen die Bewertung "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Imaginear-Aktie liegt bei 57,14, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Imaginear-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Auch das Anleger-Sentiment zeigt eine eher negative Tendenz. In den letzten zwei Wochen wurde über Imaginear eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen Tagen dominierten die negativen Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Imaginear.