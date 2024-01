ImagineAR Aktie: Abwarten

Die Imaginear-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf der technischen Analyse des aktuellen Kurses von 0,09 CAD. Im Vergleich zum GD200 (0,04 CAD) liegt der Kurs mit einer Entfernung von +125 Prozent im "Gut"-Bereich. Auch der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,06 CAD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +50 Prozent beträgt. Somit erhält die Imaginear-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Auf 7-Tage-Basis liegt der RSI der Imaginear-Aktie bei 57,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25, basierend auf 25 Tagen, eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 35,14. Somit wird Imaginear insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Imaginear-Aktie ist überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Negative Meinungen überwiegen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Imaginear-Aktie führt. Die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hin.

Insgesamt wird die Imaginear-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.