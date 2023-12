Imaginatik tut es schon wieder?

Die Supply@me Capital notiert derzeit 31,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -38,89 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 mit 88,89 Punkten als überkauft eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 65,17, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.