Imaginatik Aktie: Das liegt auf Eis

Supply@me Capital wurde in den vergangenen zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der Supply@me Capital beläuft sich auf 0,09 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,057 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -36,67 Prozent, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 GBP, was einer Distanz von -28,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Supply@me Capital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 52, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt die Gesamtanalyse somit gemischte Signale, was auf eine neutrale Haltung der Anleger und in den sozialen Medien hinweist.

