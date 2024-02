Imaginatik Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmungslage bei Supply@me Capital war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Supply@me Capital beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat indes kaum Änderungen gezeigt, weshalb auch in diesem Punkt eine Einschätzung als "Neutral"-Wert erfolgt. Insgesamt ergibt sich damit für Supply@me Capital die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass die Supply@me Capital derzeit eine "Schlecht" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,09 GBP, während der Kurs der Aktie (0,037 GBP) um -58,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,05 GBP entspricht einer Abweichung von -26 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Supply@me Capital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 60,34) erhalten daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Supply@me Capital.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Supply@me Capital.