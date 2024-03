Imaginatik Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Anlegerstimmung für Supply@me Capital wird in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Supply@me Capital aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die relative Bewegung der Aktie in den letzten 25 Tagen deutet darauf hin, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen wenig verändert, was dazu führt, dass die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Supply@me Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,033 GBP liegt, was einer Abweichung von -58,75 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,04 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-17,5 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt wird die Supply@me Capital-Aktie daher in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse mit einem neutralen bis schlechten Rating bewertet.