Imaginatik Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Supply@me Capital. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 47,62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Supply@me Capital-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ab. Daher wird die Aktie auch in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Supply@me Capital-Aktie aufgrund der aktuellen Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.