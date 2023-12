Imaginatik Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Diskussionen um Supply@me Capital in den sozialen Medien scheinen ein klares Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens zu geben. In den letzten beiden Wochen haben sich positive Meinungen deutlich gehäuft. Zusätzlich wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Supply@me Capital angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Supply@me Capital liegt derzeit bei 78,79 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,3, was darauf hindeutet, dass Supply@me Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Supply@me Capital-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt schlechter abschneidet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,09 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,062 GBP liegt. Auf Grundlage dieser Daten erhält Supply@me Capital eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Supply@me Capital-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien für Supply@me Capital mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.