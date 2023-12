Imaginatik Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für die Supply@me Capital-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier sowohl auf kurze als auch auf längere Sicht keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit zeigt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Supply@me Capital eine mittlere Aktivität aufweisen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist hingegen kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich, dass Supply@me Capital in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Themen rund um den Wert wurden ebenfalls positiv diskutiert, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, ergibt für die Supply@me Capital-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts eine schlechte Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was auf eine negative Entwicklung des Wertpapiers hinweist.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die unterschiedlichen Analysen zu dem Schluss kommen, dass die Supply@me Capital-Aktie derzeit neutral bis schlecht bewertet wird. Die Anleger sollten daher vorsichtig agieren und die weitere Entwicklung genau beobachten.

