Imagin Medical Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie der Imagin Medical wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate über einen längeren Zeitraum betrachtet. Es zeigt sich, dass die Aktie wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung erfahren, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 20 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Imagin Medical-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Imagin Medical um 30 Prozent unter dem GD200 (gleitender Durchschnitt der letzten 200 Tage) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 (gleitender Durchschnitt der letzten 50 Tage) hingegen zeigt einen Kurs, der um 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Imagin Medical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien wurde Imagin Medical in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung.