Imagin Medical Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Imagin Medical-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher bei 82,35 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Imagin Medical-Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,09 CAD für den Schlusskurs der Imagin Medical-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,015 CAD, was einem Unterschied von -83,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-62,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Imagin Medical-Aktie auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Imagin Medical-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Somit kann die Stimmung rund um die Imagin Medical-Aktie als "Gut" eingestuft werden.