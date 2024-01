Imagin Medical Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Wir haben uns die Aktie von Imagin Medical in Bezug auf diese Faktoren genauer angesehen. Die Diskussionsintensität war dabei besonders stark, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Imagin Medical insgesamt eine Note "Gut" im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Imagin Medical, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Imagin Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,055 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Imagin Medical-Aktie einen Wert für den RSI7 von 28,57, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 46,67, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".