Imagica Robot Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse für Aktien beinhaltet die Betrachtung des Verhältnisses von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Imagica-Aktie bei 62,38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" getroffen. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung als "Neutral".

Die trendfolgende technische Analyse zielt darauf ab, zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird hier in Form des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Imagica-Aktie beträgt derzeit 631,76 JPY, was einer deutlichen Abweichung von +10,01 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 695 JPY entspricht. Auf dieser Basis erhält Imagica somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 668,06 JPY, was einer Abweichung von +4,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Imagica auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung der Aktie von Imagica ergibt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussionen rund um Imagica auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen überwogen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Imagica bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.