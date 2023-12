Imagica Robot Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Imagica: Analyse von Sentiment, technischer Analyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Imagica wurde in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich somit für Imagica in diesem Bereich die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Imagica bei 623 JPY liegt, was einer Entfernung von +1,17 Prozent vom GD200 (615,8 JPY) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 617,36 JPY, was einen Abstand von +0,91 Prozent zum aktuellen Aktienkurs bedeutet und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Imagica-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Imagica eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI7 von 67,02 und des RSI25 von 51,15. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Imagica sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über Imagica diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Imagica auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.