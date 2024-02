Imagi, tut es schon wieder!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Imagi haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist gesunken, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Imagi bei 1,06 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,75 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine negative Einschätzung hin, da der RSI25 bei 75 liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Trotz dieser Entwicklungen zeigen sich die privaten Anleger in sozialen Medien positiv gegenüber Imagi. Die Mehrheit der Kommentare und Diskussionen in den letzten Wochen war ebenfalls positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.