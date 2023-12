Imagi Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken laut einem Stimmungsbarometer größtenteils neutral. Es gab keine positiven Diskussionen, und an zwei Tagen war die Stimmung sogar negativ. Darüber hinaus wurden vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Imagi diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum wurden analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Imagi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,92 HKD lag und der letzte Schlusskurs um 30,43 Prozent davon abwich. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite ergab die Analyse der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Abweichens des letzten Schlusskurses vom Durchschnitt. Insgesamt erhielt die Imagi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Imagi führte zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral ist und auch die technische Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung der Imagi-Aktie führt.

