Image Systems AB Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für das Unternehmen Image wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 4,21 Punkte, was darauf hindeutet, dass Image momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,51, dass Image überverkauft ist und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Image. Negative Diskussionen konnten an vier Tagen nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet daher die Aktie mit einem "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität für Image ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ist Image mit einem Kurs von 1,45 SEK inzwischen +43,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Das führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,28 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.