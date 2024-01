Image Systems AB Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt wird. Die RSI von Image liegt bei 4,21, was als überverkauft angesehen wird und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 19, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Image keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Image für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Image wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger auch vor allem für positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Image-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 1,28 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (1,45 SEK) liegt (Unterschied +13,28 Prozent) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+43,56 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Die Image-Aktie wird somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.