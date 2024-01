Image Systems AB Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Image-Aktie liegt bei 21,15 und weist darauf hin, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Image-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,27 SEK, während der Kurs der Aktie bei 1,325 SEK liegt, was einer Abweichung von +4,33 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,02 SEK, was einer Abweichung von +29,9 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Image-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Image diskutiert, mit an vier Tagen grünem Stimmungsbarometer und keiner negativen Diskussion. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich ebenfalls hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.