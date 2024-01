Image Scan Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Image Scan bei 0,0095 EUR liegt und damit 5 Prozent unter dem GD200 (0,01 EUR) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,01 EUR, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Image Scan-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,13 Punkte, was bedeutet, dass Image Scan momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,64 im neutralen Bereich. Daher wird Image Scan für den RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Image Scan mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (3,11 %) schlechter ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Image Scan in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Image Scan auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.