Image Scan Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse für die Image Scan-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen aktuell bei 0,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,007 EUR liegt, was einer Abweichung von 30 Prozent entspricht. Daher erhält Image Scan auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende von 0 % liegt Image Scan im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (3,14 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 1,04, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 75 liegt. Daher wird Image Scan auf dieser Stufe ebenfalls mit "Gut" bewertet, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.