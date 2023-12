Image Resources Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Image Nl-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,09 AUD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,064 AUD, was einem Unterschied von -28,89 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 AUD zeigt hingegen einen Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Image Nl-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Image Nl in sozialen Medien kommentiert. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Aus dieser Anleger-Stimmung ergibt sich eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer starken Aktivität geführt, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Entwicklung auf, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Image Nl-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (57,14 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,06 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.