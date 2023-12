Image Resources Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Image Nl-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,09 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,065 AUD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -27,78 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) hingegen liegt der letzte Schlusskurs mit 0,06 AUD über dem gleitenden Durchschnitt um +8,33 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was zu einem "Neutral"-Rating führt und der Aktie ein "Schlecht"-Rating einbringt.

Die Einschätzung der Stimmung basierend auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ war. Auch in den Diskussionen der letzten zwei Tage dominierten negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Image Nl-Aktie liegt bei 61,54, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und zeigt ebenfalls einen neutralen Zustand an. Somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.