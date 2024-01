Image Resources Aktie: Der Knaller!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Image Nl eingestellt waren. Es gab an einem Tag hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Image Nl daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Image Nl von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Image Nl führt bei einem Niveau von 53,85 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,06 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Image Nl beläuft sich mittlerweile auf 0,09 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,065 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -27,78 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,06 AUD, was die Aktie mit +8,33 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Monaten zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gab es jedoch weniger Beachtung für das Unternehmen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Image Nl-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.