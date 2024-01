Image Information-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Image Information-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 445,83 JPY verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 411 JPY um -7,81 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 414,8 JPY, was nur einer Abweichung von -0,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Image Information-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Image Information-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Zustände an. Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger haben die Image Information-Aktie in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet, ohne klare Tendenzen in eine bestimmte Richtung. Insgesamt wird daher auch die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine durchgehende "Neutral"-Einstufung für die Image Information-Aktie.