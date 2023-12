Image Information Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment für die Image Information-Aktie wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Image Information die übliche Aktivität aufweist. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Image Information-Aktie von 394 JPY 12,48 Prozent unter dem GD200 (450,19 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 423,44 JPY, was zu einem Abstand von -6,95 Prozent führt, ebenfalls ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 84,62, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung von 56,49.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Image Information-Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung, dem Kursabstand zu GD200 und GD50 sowie dem Relative Strength-Index.