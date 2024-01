Image Information Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Image Information wird derzeit durch die technische Analyse als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage (GD200) liegt bei 446,95 JPY, während der Aktienkurs bei 405 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage (GD50) beträgt 417 JPY, was einer Abweichung von -2,88 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf die Image Information in den letzten Tagen neutral eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen weitgehend neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Image Information liegt bei 47,06, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,18, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Image Information.