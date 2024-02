Image Information Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Image Information hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Intensität der Diskussion zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Image Information verzeichnet kaum Änderungen. Daher geben wir der Aktie von Image Information bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Image Information-Aktie beträgt aktuell 442,03 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 417 JPY liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 418,34 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Image Information führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Image Information-Aktie ergibt sich ein Wert von 62,96 für den RSI7 und 49,06 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Image Information von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.