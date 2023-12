Image Information Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung der Anleger für Image Information in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Image Information liegt bei 73,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 59,6 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Image Information wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Image Information-Aktie sowohl beim 50- als auch beim 200-Tages-Durchschnitt eine negative Abweichung aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 449,56 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 397 JPY liegt, was zu einer negativen Abweichung von 11,69 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 421,9 JPY über dem letzten Schlusskurs von 397 JPY, was zu einer Abweichung von 5,9 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Image Information-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Schlecht"-Rating.