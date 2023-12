Imac Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums - in diesem Fall 7 Tage. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Imac liegt bei 54,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,12, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine Zunahme an negativen Kommentaren über Imac in sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Imac wurde deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Dividende: Die Dividendenrendite wird aus der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs berechnet. Imac weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister" von 88,68 %. Mit einer Differenz von lediglich 88,68 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben die Anleger jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Imac diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.