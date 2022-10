ImRaum Immobilien und ROS Retail Outlet Shopping übernehmen das Designer Outlet Luxembourg

Messancy, Belgium (ots) -Die Österreichischen Unternehmen ImRaum Immobilien und ROS Retail Outlet Shopping kooperieren beim Designer Outlet Luxemburg, dem Premium-Outlet-Village im belgischen Messancy.ImRaum Immobilien (https://www.imraum.at/), die Immobilieninvestment- und Entwicklungseinheit der Eigentümer der ImWind-Gruppe (https://www.imwind.at/), einem der führenden österreichischen Unternehmen für erneuerbare Energien, hat das Designer Outlet Luxembourg von seinem Vorgänger Nuveen Real Estate erworben und den österreichischen Betreiber ROS Retail Outlet Shopping (https://ros-management.com/) zur neuen Managementgesellschaft ernannt.Die Menschen haben ein Bedürfnis nach sinnvollen physischen und abwechslungsreichen Einkaufserlebnissen, weshalb Outlet-Center immer eine interessante Asset-Klasse bleiben. Outlet-Center bieten den Kunden eine sehr gute Möglichkeit, beim Kauf von hochwertigen Markenprodukten Geld zu sparen und sind daher gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sehr attraktiv, sagt Robert Wagner, geschäftsführender Gesellschafter von ImRaum Immobilien. Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Designer Outlet Luxembourg ein bereits jetzt etabliertes Investment getätigt zu haben, das aus unserer Sicht weiteres vielversprechendes Entwicklungspotential bietet, fügt er hinzu.Das 2003 eröffnete Designer Outlet Luxembourg ist ein beliebtes Outlet-Center in der wallonischen Region Messancy in Belgien. Die Shopping-Destination genießt ein großes Potenzial dank ihrer erstklassigen Lage an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich sowie ihrer Nähe zu Deutschland mit einer Fahrtzeit von nur 40 Minuten. Im Einzugsgebiet konzentriert sich eine hohe Kaufkraft, denn Luxemburg hat laut der jüngsten Eurostat-Studie das mit Abstand höchste Pro-Kopf-BIP in der Europäischen Union.Mit einer vermietbaren Bruttogeschossfläche von fast 17.000 m² verfügt das Designer Outlet Luxembourg über 50 Stores, die das ganze Jahr über Rabatte von 30-70% bieten und Premiummarken wie Boss, Gant, Guess und Tommy Hilfiger sowie Sportmarken wie Adidas, Asics, New Balance, Nike und Puma führen. Der einzigartige Markenmix profitiert auch von der Lage des Designer Outlet Luxembourg als grenzüberschreitendes Einkaufsziel mit einer starken Präsenz von Marken aus dem Einzugsgebiet, darunter American Vintage, L'Oreal, IKKS, Le Temps des Cerises, Max & Moi, Mise au Green, River Woods, Suitsupply, The Kooples, Tradition des Vosges und Zadig & Voltaire.Als neuer Betreiber des Designer Outlet Luxembourg freuen wir uns sehr, einen so vielversprechenden Standort in unser Portfolio aufnehmen zu können. Wir wollen das Center als attraktive grenzüberschreitende Premium-Outlet-Shopping-Destination mit einem gehobenen Markenmix und einem verbesserten Gastronomieangebot positionieren, sagt Thomas Reichenauer, Geschäftsführer bei ROS Retail Outlet Shopping.Mit einer über zehnjährigen Erfolgsgeschichte ist ROS Retail Outlet Shopping heute der fünftgrößte Outlet-Betreiber in Europa. Das Handelsimmobilienunternehmen betreibt 12 Center in Europa und feierte kürzlich das 10-jährige Bestehen seines ältesten Centers, des Designer Outlet Soltau. Weitere Projektentwicklungen werden von dem österreichischen Betreiber in Polen, Frankreich, Italien und Spanien durchgeführt.Pressekontakt:Laura Antolin PeiroJr. Marketing & Communications Manager bei ROS Retail Outlet Shoppinglaura.antolin@ros-management.comOriginal-Content von: ROS Retail Outlet Shopping GmbH, übermittelt durch news aktuell