ImExHS Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine deutlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Imexhs unterhalten. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu negativen Stimmungen bei Imexhs festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst wird Imexhs daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Imexhs aktuell bei 0,62 AUD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,65 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,84 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,65 AUD erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Imexhs-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Imexhs liegt aktuell bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, der auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" eingestuft.