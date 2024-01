Die Ilustrato Pictures-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten vier Wochen konnte bei Ilus eine positive Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings wurde in diesem Zeitraum eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ist die Ilus-Aktie derzeit -30 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -65 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ilus liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild mit einem Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Ilus-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Ilus-Aktie von unserer Redaktion als angemessen bewertet und erhält das Rating "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.