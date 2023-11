Ilustrato Pictures Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Sentiment und Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, diese präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Ilus hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Ilus gemessen, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Ilus auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dieser normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Der Ilus-RSI liegt bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Ilus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in dieser Zeit insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Ilus von 0,011 USD liegt mit -63,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 USD) aus charttechnischer Sicht im "Schlecht"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,02 USD auf. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -45 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ilus-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.