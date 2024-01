Ilustrato Pictures Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ilus ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt jedoch, dass in dieser Zeit negative Themen im Vordergrund standen, wodurch die Einschätzung insgesamt als "neutral" betrachtet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Ilus wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Ilus derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung von "schlecht" führt. Auch der RSI25 signalisiert, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer ähnlichen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Ilus derzeit -40 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -70 Prozent, was zu einer ähnlichen Einschätzung für den längeren Zeitraum führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine Gesamteinstufung der Ilus-Aktie als "schlecht" aus charttechnischer Sicht für verschiedene Zeiträume.