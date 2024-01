Ilustrato Pictures Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Ilus führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 77,78 bewertet, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ilus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 USD mit dem aktuellen Kurs (0.006 USD) verglichen. Diese Abweichung von -70 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -40 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einblicke in die Aktieneinschätzung. Bei Ilus zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an 11 Tagen und überwiegend negativer Diskussion an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ilus zu hören, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.