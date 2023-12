Ilustrato Pictures Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Bei Ilus gibt es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ilus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, da in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen dominieren. Daher erhält das Unternehmen insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ilus auf 0,03 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,008 USD hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -73,33 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Abstand von -20 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ilus liegt bei 100, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,64, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht" aufgrund dieses Gesamtbildes.