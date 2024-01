Iluka Resources Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Iluka Resources":

Die Aktienanalyse von Iluka zeigt, dass das Unternehmen in verschiedenen Bereichen schlecht abschneidet. In Bezug auf die Kommunikation im Netz weist die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität auf, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Iluka daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Iluka bei 4,44 %, was 2,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Iluka-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Iluka mit einem Wert von 6,44 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und einer "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Iluka, dass das Unternehmen in einigen Bereichen schlecht abschneidet, insbesondere in Bezug auf die Kommunikation im Netz und die Dividendenrendite. Allerdings wird das Unternehmen aufgrund des günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses positiv bewertet.