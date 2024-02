Iluka Resources Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktien von Iluka auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Iluka derzeit bei 8,67 AUD, während der aktuelle Kurs bei 6,95 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -19,84 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,88 AUD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Kursniveau beträgt 4,52 Prozent und liegt damit 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Iluka eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen ebenfalls Rückschlüsse auf die Aktie zu. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

