Iluka Resources Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Iluka-Aktie wird derzeit technisch analysiert, und der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 63,1, was auf "Neutral" hinweist. Eine Erweiterung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die charttechnische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 9,7 AUD, was 30,52 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,74 AUD liegt und damit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 7,1 AUD einen negativen Unterschied von 5,07 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Iluka mit 4,44 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 4,08 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.