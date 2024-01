Iluka ResourcesADR Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktienanalyse von Iluka zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 9,52 AUD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 6,31 AUD liegt, was einem Abstand von -33,72 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,96 AUD, was einer Differenz von -9,34 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" signalisiert wird. Die Gesamtbewertung basierend auf diesen beiden Zeiträumen fällt daher ebenfalls als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 4, was einer negativen Differenz von -2,13 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung seitens der Analysten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Iluka-Aktie bei 6,44 liegt, was 87 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (51,06). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Iluka mit einem Wert von 84,91 im Überkauft-Bereich liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die detaillierte Aktienanalyse von Iluka zeigt daher gemischte Signale, mit schlechten Einstufungen basierend auf der 200-Tage-Linie, Dividende und RSI, und einer guten Einstufung basierend auf dem KGV.