Iluka ResourcesADR Aktie: Hilfe!

Die Iluka-Aktie hat in den letzten Wochen eine schlechte Performance aufgewiesen, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 9,7 AUD, während der letzte Schlusskurs bei nur 6,74 AUD liegt, was einem Unterschied von -30,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,1 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien bleibt neutral, und auch die Diskussionsaktivität hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Iluka in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch überwiegend positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Fundamental betrachtet zeigt sich, dass die Iluka-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,73 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einschätzung der Aktie als "günstig" auf Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt wird die Iluka-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, während sie auf fundamentaler Ebene ein "Gut"-Rating erhält. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Einschätzungen in Zukunft ändern werden.