Illumina liefert erstes NovaSeq X Plus-Sequenziergerät an das Broad Institute

Hollywood, Florida (ots/PRNewswire) -Neue Daten zu NovaSeq X Plus und Einblicke in die Arbeitsabläufe bei Illumina Complete Long Reads auf der AGBT vorgestelltIllumina Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien, gab heute bekannt, dass sein erstes NovaSeq X Plus-System kürzlich an das Broad Institute geliefert wurde. Alex Aravanis, PhD, Chief Technology Officer von Illumina, gab dies heute in einer Präsentation auf der Konferenz „Advances in Genome Biology and Technology" (AGBT) in Hollywood, Florida, bekannt. Aravanis kündigte auch die mit Spannung erwarteten Aktualisierungen der Innovations-Roadmap von Illumina an, darunter Illumina Complete Long Reads, die Long-Read-Sequenzierungstechnologie des Unternehmens, und seine XLEAP SBS-Chemie. Im September 2022 wurden sowohl die NovaSeqX-Serie als auch Illumina Complete Long Reads (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3778011-1&h=2291252304&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3778011-1%26h%3D2001903058%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.illumina.com%252Fscience%252Ftechnology%252Fnext-generation-sequencing%252Flong-read-sequencing.html%26a%3DIllumina%2BComplete%2BLong%2BReads&a=Illumina+Complete+Long+Reads) angekündigt.Weltweit erste NovaSeq x LieferungDie NovaSeq X-Serie ist das leistungsstärkste Sequenziersystem von Illumina, das eine beispiellose Kombination aus hohem Durchsatz und Genauigkeit bietet und sich durch schlanke Informatik, bahnbrechende Fortschritte im Nachhaltigkeitsbereich und kostengünstige Sequenzierung auszeichnet. Aravanis gab heute bekannt, dass das Broad Institute die weltweit erste Sendung erhalten hat.„Wir sind begeistert, dass der NovaSeq X Plus nach Jahren der Forschung und Entwicklung nun an unsere Kunden ausgeliefert werden kann und deren wichtigste Erwartungen erfüllt werden können: Es werden Projekte realisiert, die zuvor nicht für möglich gehalten wurden", so Aravanis. „Wir wissen, dass unsere Kunden sehr daran interessiert sind, mehr, tiefergehende und umfassendere genomische Forschung zu betreiben, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Kosten zu senken."Auf der AGBT präsentierte Niall Lennon, PhD, Senior Director of Translational Genomics am Broad Institute of MIT and Harvard, neben Aravanis neue Daten, die bestätigen, dass die Leistung des NovaSeq X Plus die des NovaSeq 6000 erreicht oder übertrifft.„Wir freuen uns immer über neue Technologien, die es der wissenschaftlichen Community ermöglichen, mehr und umfassendere Experimente durchzuführen", sagte Lennon. „Wir gehen davon aus, dass diese Plattform, nach Inbetriebnahme, erhebliche Auswirkungen auf unsere Fähigkeit haben wird, Gruppen zu unterstützen, die unseren mobilen Sequenzierservice, unser humanes Gesamtgenomprodukt und unser gemischtes Genom-/Exomprodukt in Anspruch nehmen möchten."Wie bereits angekündigt, wird Illumina in diesem Quartal 40 bis 50 Bestellungen ausliefern, und das Unternehmen plant, im laufenden Jahr mehr als 300 Geräte auszuliefern.Aktualisierung von Illumina Complete Long ReadsAravanis stellte auch Informationen über die Technologie hinter Illumina Complete Long Reads vor, die hochpräzise Long Reads in einem effizienten, skalierbaren Arbeitsablauf erzeugt.„Diese Technologie ist einzigartig auf dem Markt und wurde entwickelt, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen", sagte Aravanis in seiner Präsentation. „Illumina Complete Long Reads ist das einzige Angebot, das die 5 % der schwer zu lesenden genetischen Regionen abdeckt: in großem Maßstab, mit hoher Genauigkeit, alles auf einem einzigen Instrument und mit 90 % weniger DNA-Einsatz als andere Long Reads-Technologien."Illumina Complete Long Reads nutzt „Land-Marks" auf dem eigentlichen langen Einzelmolekül-Fragment, das in Kombination mit unmarkierten Standard-Reads analysiert wird, um hochpräzise, vollständige Long Reads zu erzeugen. Diese innovative Long Reads-Lösung behebt die Probleme anderer auf dem Markt befindlicher Lösungen - hohe Anforderungen an die DNA-Zufuhr, komplexe Arbeitsabläufe mit geringem Durchsatz, stark schwankende Ergebnisse und die Notwendigkeit zusätzlicher Spezialgeräte.Zu den ersten Kunden der neuen Technologie gehörte das Wellcome Sanger Institute. „Wir sind begeistert von Illumina Complete Long Reads", sagt Michael Quail, PhD, Principal Scientific Manager, Sequencing R&D, Wellcome Sanger Institute. „Die Vorbereitung der Bibliothek war einfach, mit flexiblen Eingabeanforderungen. Wir sind beeindruckt von der Zuverlässigkeit der Daten sowie von den Read-Längen und Phasenblöcken, die auf Illumina-Sequenzern erzeugt werden können."Die ersten Illumina Complete Long Reads-Produkte konzentrieren sich auf komplette menschliche Genome und sind kompatibel mit der NovaSeq X-Serie und NovaSeq 6000 und erweitern die Möglichkeiten beider Systeme. Im Jahr 2023 wird Illumina zwei Illumina Complete Long Reads-Produkte auf den Markt bringen — einen Ganzgenom-Assay und ein Enrichment-Panel. Sie ermöglichen eine umfassende, hochpräzise Long Reads-Analyse zu einem Preis von nur 600 US-Dollar pro Genom.Informationen zu IlluminaIllumina fördert die Gesundheit der Menschen, indem das Potenzial des Genoms freigesetzt wird. Unser Schwerpunkt auf Innovation hat uns zu einem weltweit führenden Unternehmen für DNA-Sequenzierung und Array-basierte Technologien gemacht, das Kunden in der Forschung, in der Klinik und in der Anwendung versorgt. Unsere Produkte werden für Anwendungen in den Bereichen Biotechnologie, Onkologie, Reproduktionsmedizin, Landwirtschaft und anderen aufstrebenden Branchen eingesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie illumina.com und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok undYouTube.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung ausgelegt werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich unserer Erwartungen und Überzeugungen in Bezug auf zukünftiges Verhalten und Wachstum unseres Unternehmens und der Märkte, in denen wir tätig sind. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören: (i) Herausforderungen, die mit der Skalierung und Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen verbunden sind; (ii) die Nützlichkeit solcher Produkte und Dienstleistungen, sobald sie von Kunden eingesetzt werden, und (iii) die Geschwindigkeit und das Ausmaß ihrer Akzeptanz durch Kunden, zusammen mit anderen Faktoren. Diese sind in unseren Unterlagen bei der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) aufgeführt, u. a. in unseren jüngsten Berichten auf den Formblättern 10-K und 10-Q, oder in Informationen, die in öffentlichen Telefonkonferenzen bekannt gegeben werden, deren Datum und Uhrzeit im Voraus veröffentlicht werden. Investoren:Salli Schwartz858-291-6421IR@illumina.comMedien:David McAlpine347-327-1326PR@illumina.com