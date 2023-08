Illumina: Mit einem Kursziel von 215,20 EUR bleibt die Aktie ein starker Kauf

Die Aktie von Illumina hat am letzten Handelstag eine negative Entwicklung hingelegt. In den vergangenen fünf Tagen verzeichnete sie einen Verlust in Höhe von -4,52%, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für Illumina liegt bei 215,20 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, erwartet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +40,13%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und sehen die aktuelle Kursentwicklung als schwach an.

Dennoch betrachten sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere raten zum Kauf. Neun Experten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf und einer geht sogar so weit zu behaupten, dass es Zeit ist zu verkaufen.

Der positive Anteil der Analysteneinschätzungen beläuft sich auf...