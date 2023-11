Illumina: Potenzial von fast 100%

Die Aktie des Genom-Analyse-Spezialisten Illumina hat in den vergangenen fünf Handelstagen rund ein Prozent an Wert eingebüßt. Am gestrigen Tag legte sie jedoch um 0,30% zu und schloss bei einem Kurs von 86,59 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 170,33 EUR – das entspricht einem Potenzial von fast +96%. Insgesamt bewerten sie die Aktie mit einem Guru-Rating von 3,62 (vorherige Bewertung auch 3,62).

Ein starker Kauf sind für die [...] Hier weiterlesen