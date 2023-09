Illumina: Potenzial von +60,06% - Kursziel bei 202,16 EUR

Die Illumina-Aktie wurde von den Analysten unterschätzt. Sie sind der Meinung, dass das wahre Kursziel um +60,06% höher liegt als der aktuelle Kurs.

• Illumina verzeichnete am 28.09.2023 ein Plus von +0,09%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 202,16 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Illumina an der Börse um +0,09% zu und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtsteigerung von +0,74%. Die Stimmung am Markt scheint momentan neutral zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 202,16 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten würde dies einem Potentialanstieg um weitere +60,06% entsprechen. Einige Experten teilen diese Ansicht jedoch nicht aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen sechs Analysten...