Illumina: Potenzial von +52,52% - Kursziel 202,56 EUR

Die Aktie von Illumina hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und auch gestern mit einem Plus von +0,42% überzeugt. Laut Analysten ist die Stimmung am Markt derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Illumina-Aktie liegt bei 202,56 EUR. Insgesamt sind sechs Bankanalysten der Meinung, dass sie ein starker Kauf ist; vier weitere teilen diese Einschätzung und bewerten sie als “Kauf”. Neun Experten halten ihre Position neutral (“halten”), während einer das Wertpapier zum Verkauf empfiehlt. Ein weiterer Experte geht sogar davon aus, es sofort verkaufen zu müssen.

Nach Ansicht der meisten Analysten besitzt die Aktie jedoch ein hohes Potenzial: Wird das aktuelle Kursziel erreicht, ergibt sich daraus ein Gewinnpotenzial in Höhe von +52,52%. Entsprechend beträgt der Anteil an Analysten...