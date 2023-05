Illumina: Potenzial noch nicht ausgeschöpft - Kursziel bei 220,07 EUR

Die Aktie von Illumina hat in den letzten fünf Handelstagen eine beeindruckende Performance hingelegt. Gestern legte sie um +0,53% zu und insgesamt konnte ein Plus von +7,95% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist optimistisch und laut Analystenberichten ist das Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft.

• Illuminas Kursziel liegt bei 220,07 EUR (+13,89%)

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 220,07 EUR. Sollten sich die Analysten damit durchsetzen können, hätte dies ein Kurspotenzial von +13,89%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Vergangenheit.

Im Detail empfehlen sechs Bankanalysten einen “starken Kauf” der Aktie und drei weitere setzen ihr Rating auf “Kauf”. Ein Großteil (9) sieht...