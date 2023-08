Illumina: Potenzial für Anleger - Kursziel bei 212,46 EUR

Die Illumina-Aktie wird momentan von den Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 212,46 EUR und würde eine positive Veränderung von +29,83% gegenüber dem derzeitigen Wert bedeuten.

• Am 11.08.2023 hatte Illumina einen Abwärtstrend von -2,51%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Der gestrige Tag war mit einer negativen Kursentwicklung von -2,51% ein weiterer Rückschlag für Illumina an der Börse. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um -3,60%. Der Markt scheint also aktuell eher pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls klar positiv.

Das durchschnittliche Kurspotenzial für illuminas Aktie beträgt laut Einschätzung der Bankanalysten zurzeit 212,46 EUR...